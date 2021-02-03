Защищенный Samsung Galaxy XCover 5 получит небольшой экран

Известный своей осведомленностью информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о защищенном смартфоне Galaxy XCover 5, предыдущее поколение которого вышло еще в 2017 году. Итак, аппарат получит 5,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600:900 пикселей, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, основную камеру разрешением 16 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью лишь 3000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, симметричный порт USB-C и поддержку LTE. Ранее смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие восьмиядерной платформы Exynos 850 с тактовой частотой до 2 ГГц и графикой Mali-G52, 4 ГБ ОЗУ и предустановленной операционной системы Android 11.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy XCover 5
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