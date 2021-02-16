Защищенный Ulefone Armor 11 5G получил камеру ночного видения

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 10 5G, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей 5G. Новинку также оснастили пентакамерой с главным модулем на основе 48-Мп датчика Sony IMX582 и 20-Мп камерой ночного видения, селфи-камерой на 16 Мп, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6,1-дюймовым дисплеем, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой беспроводной зарядки на 10 Вт, предустановленной ОС Android 10 с грядущем обновлением до Android 11, модулем NFC, сканером отпечатков пальцев, защитой в соответствии со степенью IP68/IP69K и военным стандартом MIL-STD-810G. Цена смартфона будет объявлена позже.

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