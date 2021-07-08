Защищенный Ulefone Power Armor 13 получил АКБ на 13500 мАч

Компания Ulefone раскрыла характеристики анонсированного еще в мае защищенного смартфона Ulefone Power Armor 13, главной особенностью которого стала батарея ёмкостью 13200 мАч. Новинку также оснастили платформой MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 6,81-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, предустановленной ОС Android 11, тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, защитой от царапин и ударов в соответствии со стандартом MIL-STD-810G, а также защитой от воды согласно степени IP69K, поддержкой проводной зарядки на 33 Вт, беспроводной мощностью 15 Вт и обратной беспроводной на 5 Вт. Продажи смартфона стартуют в конце текущего месяца.