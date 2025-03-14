Защищенный флагман Ulefone Armor 28 Ultra появился в продаже

Компания Ulefone выпустила в продажу защищенный смартфон Armor 28 Ultra, который был представлен еще осенью прошлого года. Аппарат оценен в 750 долларов и 900 долларов за версию Ultra Thermal Edition с тепловизором.

Напомним, что новинка получила 4-нм процессор MediaTek Dimensity 9300+, 16 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, основную камеру с главным модулем на базе 50-Мп дюймового датчика Sony IMX989 и сверхширокоугольным модулем на 50 Мп (датчик Samsung JN1), ИК-камеру ночного видения на 64 Мп (OmniVision OV64B), 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, защиту от воды в соответствии со степенью IP69K, защиту от падения с высоты до 2 метров, возможность работы при температурах от -30 до +55, батарею ёмкостью 10600 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также коннектор для различных дополнений, типа микроскопа или эндоскопа.