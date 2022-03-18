Защищенный смартфон AGM H5

Основными особенностями AGM H5 являются процессор MediaTek Helio G35, 4/64 ГБ или 6/128 ГБ памяти и встроенного хранилища, большая батарея емкостью 7000 мАч. , довольно большой 6,52-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1600 X 720 пикселей, настраиваемая боковая клавиша, 20-мегапиксельная камера ночного видения ( Sony IMX350 ), 48-мегапиксельная основная камера (Samsung S5GKM2SP), а также фронтальная камера на 20 Мп, поддержка NFC и аудиоразъем 3,5 мм.
Следует отметить, что AGM H5 имеет сертификаты IP68, IP69K, а также MIL-STD-810H , в то время как большинство других защищенных телефонов соответствуют только спецификациям MIL-STD-810G.