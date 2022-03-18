Защищенный смартфон AGM H5

В следующем месяце будет представлен защищенный смартфон AGM H5. Хотя этот смартфон оснащен довольно старым процессором и не имеет возможности подключения 5G, он компенсирует эти недостатки, работая на новом Android 12 из коробки и оснащен самым громким в мире телефонным динамиком, который способен работать выдавать впечатляющие 109 дБ.

Основными особенностями AGM H5 являются процессор MediaTek Helio G35, 4/64 ГБ или 6/128 ГБ памяти и встроенного хранилища, большая батарея емкостью 7000 мАч. , довольно большой 6,52-дюймовый LCD дисплей с разрешением 1600 X 720 пикселей, настраиваемая боковая клавиша, 20-мегапиксельная камера ночного видения ( Sony IMX350 ), 48-мегапиксельная основная камера (Samsung S5GKM2SP), а также фронтальная камера на 20 Мп, поддержка NFC и аудиоразъем 3,5 мм.

Следует отметить, что AGM H5 имеет сертификаты IP68, IP69K, а также MIL-STD-810H , в то время как большинство других защищенных телефонов соответствуют только спецификациям MIL-STD-810G.