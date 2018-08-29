Защищенный смартфон AGM X3 на Snapdragon 845 оценен в $500

Компания AGM пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью AGM X3, которая получила топовый чипсет Snapdragon 845. Новинка также характеризуется 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 24 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, аккумулятором на 4100 мАч с быстрой зарядкой QC4.0, операционной системой X OS 3.0 на базе Android 8.1, защитой по степени IP68 и американскому военному стандарту MIL-STD-810G, а также возможностью работы при температуре до -30 °C.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 512 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти – 585 долларов, с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти – 644 доллара. Также предусмотрены версии с задней панелью из кожи крокодила и с динамиками JBL за 732 и 820 долларов в модификация на 8/128 и 8/256 ГБ памяти.