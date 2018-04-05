Защищенный смартфон Archos Saphir 50X оценен в 180 евро

Компания Archos представила в Европе смартфон Saphir 50X, который получил защищенное исполнение. Новинку оснастили 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280:720 пикселей, защищенным закаленным стеклом, четырёхъядерным процессором MediaTek MTK6737, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, аккумулятором на 4000 мАч и ОС Android 7. Защита заявлена на уровне IP68. Также смартфон не боится погружения на глубину более 1 м длительностью более 30 мин. Цена Archos Saphir 50x составляет 180 евро.