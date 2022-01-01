Защищенный смартфон Blackview BV8800 оснащен аккумулятором на 8380 мАч

Китайский производитель Blackview представил новый защищенный смартфон BV8800.

Устройство оснащено 6,58-дюймовым экраном с разрешением 2408 x 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Он построен на платформе MediaTek Helio G96 с 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ встроенной памяти, есть возможность расширения памяти с использованием карты microSD. Blackview BV8800 имеет четыре камеры с основным объективом на 50 МП, селфи-камера представлена 16 МП сенсором. Новинка поддерживает технологию распознавания лиц, есть сканер отпечатков пальцев. Особенностью смартфона является большая емкость аккумулятора на 8380 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Blackview BV8800 соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD 810H, водонепроницаемости - IP68 и IP69K. Смартфон поступит в продажу 10 января по цене 299,99 долларов.