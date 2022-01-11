Защищенный смартфон Blackview BV8800 появился в продаже

Компания Blackview выпустила в китайскую продажу защищенный смартфон BV8800, который оценен в 300 долларов. Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 8380 мАч, корпусом толщиной в 17,7 мм, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, однокристальной системой MediaTek Helio G96, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, основной квадрокамерой с 50-Мп главным модулем (Samsung JN1), 20-Мп камерой ночного видения, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и датчиком глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, а также защитой в соответствии со стандартами и степенями MIL-STD-810H, IP68 и IP69K.