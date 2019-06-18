Защищенный смартфон Blackview BV9700 Pro

2019-06-18, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Blackview BV9700 Pro; [32]
Для любителей активного отдыха производитель оснастил Blackview BV9700 Pro датчиком пульса и встроенным шагомером, а при работе на производстве владельцам аппарата пригодится встроенный анализатор чистоты воздуха. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4380 мАч поддерживает функции быстрой и беспроводной зарядки.За производительность аппарата отвечает восьмиядерный MediaTek Helio P70 с тактовой частотой 2,1 ГГц при поддержке 6 ГБ оперативной памяти: такое комбо справится и с ежедневными сценариями использования, и со многими хитами игровой мобильной индустрии. Фото возможности устройства представлены двойной камерой с разрешением сенсоров 16 Мп (f/1.75) и 8 Мп (f/2.0), предусмотрен режим ночной съёмки.Blackview BV 9700 Pro защищен по стандартам IP68, IP69K, и военному MIL-STD-810G: в отличие от «гражданских» устройств, смартфон способен пережить не только контакт с мокрыми руками, но и воздействие горячей воды, большой влажности, высоких и низких температур. В основе конструкции гаджета — титановые пластины, а экран состоит из пяти слоёв, повышающих его живучесть при падении.Стоимость новинки составит 399 долларов.


Комментарии и отзывы Blackview BV9700 Pro
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