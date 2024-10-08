Защищенный смартфон Crosscall Stellar-M6 будет стоить 400 евро

Отечественный ресурс Mobiltelefon поделился подробностями о защищенном смартфоне Crosscall Stellar-M6, который еще не был представлен официально. Аппарат оснастят предустановленной операционной системой Android 14 с четырьмя номерными обновлениями в будущем, однокристальной системой Qualcomm QCM4490, модулем NFC, 50-Мп тыльной и 8-Мп фронтальной камерами, 6,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей и максимальной яркостью 450 нит, батареей ёмкостью 4500 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, прочностью по стандарту MIL-STD-810G, корпусом с толщиной 12,3 мм и массой 239 граммов, двумя дополнительными кнопками, магнитным коннектором X-Link для беспроводной зарядки и креплением X-Blocker для использования в роли нагрудной камеры. Смартфон будет стоить 400 и 500 евро за конфигурации с 4/64 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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