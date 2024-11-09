Защищенный смартфон Crosscall Stellar-M6 оценен в 500 евро

Французский производитель Crosscall пополнил ассортимент защищенных смартфонов моделью Stellar-M6, одной из особенностей которой является фирменный коннектор X-Link с магнитами и контактами для передачи данных и энергии, а также разъёмы X-Blocker для подключения различных аксессуаров.

Новинка характеризуется защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, ударопрочностью по стандарту MIL-STD-810H, предустановленной ОС Android 14 с четырьмя гарантированными обновлениями ОС, однокристальной системой Qualcomm QCM4490 (разогнанный процессор 4 Gen 2), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и пиковой яркостью 450 нит, батареей ёмкостью 4500 мАч, 50-Мп тыльной камерой, 8-Мп селфи-камерой, а также модулем NFC. Цена смартфона в Европе составляет 500 евро.

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