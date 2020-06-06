Защищенный смартфон Doogee S88 Pro получил подсветку

Компания Doogee пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Doogee S88 Pro, одной из особенностей которой стала светодиодная подсветка. Новинку также оснастили платформой Helio P70, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, ударопрочным корпусом с защитой согласно степени IP68, тройной основной камерой с модулями разрешением 21, 8 и 8 Мп, камерой для селфи на 16 Мп, батареей ёмкостью 10000 мАч, 5-Вт беспроводной реверсивной зарядкой, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC и предустановленной ОС Android 10. Цена смартфона составляет 200 долларов.