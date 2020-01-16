Защищенный смартфон Doogee S95 Pro выходит в продажу

Компания Doogee выпустила в продажу защищенный смартфон S95 Pro, который был представлен еще в прошлом году. Новинка характеризуется соответствием американскому военному стандарту MIL-STD-810G, защитой по степени IP69K, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, чипсетом MediaTek Helio P90, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 5150 мАч, тройной камерой на 48, 8 и 8 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев и поддержкой быстрой зарядки на 24 Вт. Также отметим модуль-аккумулятор на 3500 мАч и модуль с динамиком мощностью 6 Вт со встроенной батареей на 2000 мАч. Смартфон оценен в 337 евро, а комплект с двумя модулями обойдется в 430 евро.