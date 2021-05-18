Защищенный смартфон Doogee S96 Pro подешевел на $30

Представленный в прошлом году защищенный смартфон Doogee S96 Pro подешевел на Aliexpress. Если изначально аппарат стоил 300 долларов, то теперь он доступен за 270 долларов.

Напомним, что смартфон может похвастаться прочным корпусом, камерой ночного видения разрешением 20 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G90, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 6,22-дюймовым экраном с разрешением 720:1520 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 6350 мАч, поддержкой проводной зарядки на 24 Вт и беспроводной на 10 Вт, защитой согласно степеням IP68 и IP69K, а также требованиям американского военного стандарта, которые предусматривают погружение в воду до 5 метров, экстремально высокие и низкие температуры и падения с высоты до 1,8 м.