Защищенный смартфон Doogee S96 Pro подешевел на $30

Напомним, что смартфон может похвастаться прочным корпусом, камерой ночного видения разрешением 20 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G90, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 6,22-дюймовым экраном с разрешением 720:1520 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), аккумулятором ёмкостью 6350 мАч, поддержкой проводной зарядки на 24 Вт и беспроводной на 10 Вт, защитой согласно степеням IP68 и IP69K, а также требованиям американского военного стандарта, которые предусматривают погружение в воду до 5 метров, экстремально высокие и низкие температуры и падения с высоты до 1,8 м.
Представленный в прошлом году защищенный смартфон Doogee S96 Pro подешевел на Aliexpress. Если изначально аппарат стоил 300 долларов, то теперь он доступен за 270 долларов.