Защищенный смартфон Doogee S98 продают со скидкой

Сетевые источники сообщают о том, что защищенный смартфон Doogee S98 стал доступен для предзаказа со скидкой. На площадках AliExpress и Doogeemall новинку можно приобрести за 240 долларов. После 1 апреля цена поднимется до 340 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,3-дюймовый ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Corning Gorilla, дополнительным 1,1-дюймовым экраном на тыльной панели в виде часов, однокристальной системой MediaTek G96, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 20 Мп (камера ночного видения), фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой комплектной 33-Вт зарядки, поддержкой беспроводной зарядки на 15 Вт, защитой и прочностью в соответствии со стандартами IP68/IP69K и MIL-STD-810G, предустановленной ОС Android 12, модулем NFC, поддержкой двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 5.1, а также боковым сканером отпечатков пальцев.