Защищенный смартфон Doogee V20 получит два экрана

В сети появились новые подробности о защищенном смартфоне Doogee V20, официальный релиз которого состоится в январе 2021 года. Итак, аппарат получит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K+, соотношением сторон 20:9 и контрастностью 80000:1, дополнительный 1,05-дюймовый дисплей на задней панели, поддержку сотовых сетей пятого поколения, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, сертификацию MIL-STD-810G и возможность работы в диапазоне от -40 до 80 градусов.

Около месяца назад Doogee выпустила бюджетный смартфон X96, который получил аккумулятор ёмкостью 5400 мАч, 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, восьмиядерный чипсет Unisoc C9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев и предустановленную ОС Android 11 Go.