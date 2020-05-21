Защищенный смартфон LG Q61 оценен в 300 долларов

Компания LG представила смартфон LG Q61, который может похвастаться защитой и ударопрочностью по стандарту MIL-STD 810G. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19,5:9, не самым производительным процессором MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, врезанной в дисплей 16 Мп селфи-камерой, основной квадрокамерой с модулями на 48, 8, 5 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 3,5-мм разъемом для наушников, поддержкой DTS: X 3D Surround, модулем NFC и разъемом USB-C. Смартфон появится в южнокорейской продаже 29 мая по цене в 300 долларов.

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