Защищенный смартфон Mann 8S

Новинка отличается наличием мощной батареи, чья емкость равна 6000 мАч. По заверениям производителя, одного полного заряда хватит на 48 часов активной работы. Если аппарат использовать для просмотра видеозаписей, аккумулятора хватит на 22 часа. Технология ускоренной зарядки QC 3 позволяет полностью зарядить смартфон за два с половиной часа.Дисплей гаджета обеспечивает разрешение 1920 х 1080 пикселей, а его размер составляет 5,5 дюйма. Камера на лицевой панели имеет разрешение 16 МП и диафрагму F/1.8. Тыльная камера имеет на вооружении оптический модуль на 12 МП, поддерживает разные режимы съемки и обладает функцией автофокуса. На задней стороне расположен сканер отпечатков пальцев.Аппарат получил защиту от влаги и пыли по уровню IP68. Также устройство сохраняет работоспособность после падения с высоты 1,5 метра и выдерживает перепады температур от минус 30 до плюс 60 градусов.Стоимость новинки составит 330 долларов.