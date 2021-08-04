Защищенный смартфон Nokia XR20 вышел в России

Компания HMD Global дала старт российским продажам защищенного смартфона Nokia XR20, который оценен в 45 тысяч рублей. Первые покупатели бесплатно получат беспроводные наушники Nokia BH-405 ценой в 3 тысячи рублей.

Напомним, что новинка характеризуется защитой в соответствии с американским стандартом MIL-STD810H, защитой от воды и пыли согласно степени IP68, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 480 5G, 6/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 13 Мп, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, дополнительной клавишей на корпусе, аккумулятором ёмкостью 4630 мАч, поддержкой проводной зарядки на 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также предустановленной ОС Android 11.
Комментарии и отзывы Nokia XR20
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