Защищенный смартфон OUKITEL WP19 доступен для покупки

В этом месяце, бренд OUKITEL представил защищенный смартфон WP19. Теперь он доступен на торговой площадке AliExpress со скидкой более 50% всего за 270 долларов.

Защищенный смартфон OUKITEL WP19 оснащен аккумулятором емкостью 21000 мАч, который обеспечивает до 2252 часов в режиме ожидания, до 123 часов воспроизведения музыки и до 36 часов видео. Новинка получила основную камера от Samsung на 64 МП и камеру ночного видения Sony на 20 МП, фронтальная камера представлена датчиком на 16 МП. OUKITEL WP19 имеет 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 2460 x 1080 пикселей, с соотношением сторон 20,5:9 и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на операционной системе Android 12. Производительность обеспечивает платформа MediaTek Helio G95 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Устройство сертифицировано по стандарту IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Есть поддержка NFC, два слота для SIM-карт и глобальная навигационная система.