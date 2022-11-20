Защищенный смартфон Oukitel WP21 поступил в продажу

На рынке появился новый защищенный смартфон Oukitel WP21. Новинка оснащена аккумулятором емкостью 9800 мАч.

Oukitel WP21 получил AMOLED-дисплей диагональю 6,7-дюймов с частотой обновления 120 ГЦ и разрешением FHD+. За производительность отвечает чипсет MediaTek Helio G99. На борту смартфона 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Защищенный смартфон имеет основную камеру с тремя сенсорами на 64 МП (Sony IMX 686), есть камера ночного видения на 20 МП и макрокамера 2 МП. Модель соответствует стандарту MIL-STD-810H, обладает водонепроницаемостью IP68 и пыленепроницаемостью IP69K. Смартфон поддерживает функцию NFC, GNSS и Bluetooth 5.0. Работает под управлением Android 12.

Стоимость Oukitel WP21 составляет 280 долларов. С 24 ноября его можно будет приобрести на торговой площадке AliExpress.