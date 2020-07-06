Защищенный смартфон Oukitel WP5 Pro вышел в Китае

Компания Oukitel дала старт китайским продажам неубиваемого смартфона Oukitel WP5 Pro, который в первые дни будет предлагаться за 130 долларов, а затем подорожает до 160 долларов.

Новинка оснащается защитой по стандарту MIL-STD-810G, степеням IP69K и IP68 (не страшны падения и погружения в воду), 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1440 пикселей, аккумулятором ёмкостью 8000 мАч, процессором MediaTek Helio A25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, предустановленной ОС Android 10, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 5 Мп.