Защищенный смартфон Oukitel Y1000 оценен в $100

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Oukitel Y1000, которому не страшны падения, пыль и погружения в воду. При всей своей защищенности новинка получилась тонкой ( 11,2 мм) и легкой ( 212 г). У его конкурентов эти показатели в среднем равны 350 граммам и 15 мм.

Также новинка получила яркие цвета корпуса, 6-дюймовый дисплей разрешением HD+ и соотношением сторон 19,5:9, 4-ядерный процессор MediaTek MT6580p, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-память, двойную камеру с модулями разрешением 8 и 2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, аккумулятор емкостью 3600 мАч и слот для карты памяти MicroSD. Максимально низкую цену телефон получит в начале продаж, она будет составлять 99,99 долларов. В дальнейшем цена увеличится до 129,99 доллара.