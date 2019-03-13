Защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover 4 появился в России

Компания Samsung объявила о начале российских продаж защищенного смартфона Galaxy Xcover 4, который был представлен еще два года назад. «Новинка» оценен в 24000 рублей. Напомним, что Galaxy Xcover 4 получил 4,99-дюймовый HD-дисплей, 13 Мп основную и 5 Мп фронтальную камеры, неназванный четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 2800 мАч и Android 7.0 Nougat. Смартфон сертифицирован по стандарту IP68, не боится воды и пыли. По ударопрочности, переносимости вибраций, низких и высоких температур аппарат соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G.