Защищенный смартфон Saphir 50X

Компания Archos выпустила не дорогой , но защищенный смартфон. Габариты изделия: 13 х 76,0 х 146,6 мм, масса – 210 граммов.В наличии 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ (использование карт microSD до 64 Гб), 5- и 13-мегапиксельная камеры, АКБ на 4000 мА/ч (автономность, по словам производителя, достигает 48 часов). Не обошлось без модулей Bluetooth 4.0 LE, 4G LTE, Wi-Fi, GPS двух SIM-слотов, FM-радио.Сердцем гаджета стал 4-ядерный чип MediaTek MTK6737VWT. В роли ОС – Android 7.0 Nougat. Разрешение 5-дюймового IPS-экрана – 720 x 1280 точек (HD). Стоимость смартфона составит 150 долларов.