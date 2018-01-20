Защищенный смартфон Ulefone Armor

Компания Ulefone выпустит в первой половине 2018 года, защищенный смартфон. Прочие спецификации включают камеры на 13 и 8 Мп, аккумуляторную батарею емкостью 4700 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки, дактилоскопический датчик, разъем USB-C, отдельные кнопки спуска затвора, рации и сигнала SOSАппарат располагает 5-дюймовым дисплеем Sharp с разрешением 1920 × 1080 пикселей, который покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 3. За производительность Ulefone Armor 2 отвечает чип MT6737T от MediaTek и 2 ГБ оперативной памяти. Для хранения предусмотрен флеш-модуль на 16 Гбайт (есть возможность использования карт памяти формата microSD объемом до 256 Гбайт).Стоимость смартфона составит примерно 200 долларов.