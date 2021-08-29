Защищенный смартфон Ulefone Armor 12 5G показали на видео

Мы уже писали о том, что недавно в продаже появился смартфон Ulefone Armor 12 5G, который стал первой 5G-моделью с антибактериальным покрытием на основе ионов серебра. Сегодня производитель опубликовал видео, в котором наглядно демонстрируются ключевые особенности новинки.

Напомним, что аппарат также оснащается 6,52-дюймовым дисплеем, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5180 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, модулем NFC, отдельной аппаратной клавишей, предустановленной ОС Android 11, стереодинамиками с громкостью 106 дБ, защитой от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69K, а также прочностью в соответствии с американским военным стандартом MIL-STD810G.