Защищенный смартфон Ulefone Armor 15 с беспроводными наушники доступен для заказа

Защищенный смартфон Ulefone Armor 15 был запущен на платформе финансирования Kickstarter.

Ulefone Armor 15 получил защиту по стандартами IP68/IP69K и соответствует требованиям военного стандарта США MIL-STD-810G.

Смартфон оснащен аккумулятором 6600 мАч, 5,45-дюймовым экраном, мобильной платформой MediaTek Helio G35. На борту модели 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Есть двойная камера с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп. Для бесконтактных платежей устройство имеет чип NFC. Работает устройство под управлением ОС Android 12.

На данный момент, Ulefone Armor 15 на Kickstarter можно купить всего за 170 долларов.