Защищенный смартфон Ulefone Armor 21 получил батарею на 10000 мАч

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 21, одной из особенностей которой стал 36-мм динамик громкостью 122 дБ. Новинку также оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G99, 6,58-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 64 Мп и модулем ночного видения на 24 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 9600 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, светодиодной подсветкой, разъёмом для подключения внешних модулей, защитой от воды и пыли в соответствием со степенью IP69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, габаритами 176:81,6:18,1 мм и массой 400 граммов. Продажи смартфона запланированы на 12 июня, но цена пока не объявлена.