Защищенный смартфон Ulefone Armor 6 испытали на прочность. Видео

Компания Ulefone опубликовала видео с различными испытаниями своего защищенного смартфона Armor 6, который был представлен в конце прошлого года. Напомним, что аппарат оснастили чипсетом Helio 60, аккумулятором на 5000 мАч, защитой по стандарту MIL-STAD-810G, 6 ГБ оперативной и 128 Гб флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, сдвоенной камерой на 21 Мп и 13 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, сканером отпечатков пальцев, поддержкой быстрой 18-ваттной проводной зарядки и 10-ваттной беспроводной, а также модулем NFC с поддержкой Google Pay. Официальная цена смартфона составляет 460 долларов, но с 28 января по 4 февраля его будут продавать за 360 долларов.