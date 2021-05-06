Защищенный смартфон Ulefone Armor 8 Pro продают за $170

В конце апреля компания Ulefone выпустила защищенный смартфон Armor 8 Pro, который был оценен в 250 долларов. Сейчас аппарат доступен на Aliexpress по гораздо более выгодной цене в 170 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, защитой от падений и ударов по армейскому стандарту MIL-STD-810G, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым дисплеем с врезанной селфи-камерой, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 11.

Комментарии и отзывы Ulefone Armor 8 Pro
Новости:
Выпущен Tecno Spark 7P с процессором Helio G70

Китайская компания Transsion Holdings Tecno представила смартфон Spark 7P с впечатляющим набором характер...
Смартфон OPPO A53s 5G оценен в 200 долларов

Компания OPPO представила недорогой смартфон A53s 5G, который получил предустановленную прошивку ColorOS ...
OPPO F11 Pro получает стабильное обновление ColorOS 11

Бренд OPPO начала набор бета-тестеров для OPPO F11 Pro обновления ColorOS 11 на базе Android 11 ещё в кон...
Глобальная версия Realme 8 Pro оценена в $250

На AliExpress стартовали продажи глобальной версии смартфона Realme 8 Pro, который оценен в 250 долларов ...
Samsung Galaxy A82 засветился в сети

На сайте Samsung появилось упоминание смартфона Galaxy A82 5G, который еще не был представлен официально....
Teclast T40 5G скоро будет запущен...
Teclast T40 5G скоро будет запущенКомпания Teclast сообщила, что скоро представит свой первый планшет с поддержкой сети 5G. Планшет получил...
Серия Realme 8 выйдет 24 марта...
Серия Realme 8 выйдет 24 мартаКомпания Realme объявила наконец-то дату запуска серию смартфонов Realme 8. ...
Lenovo Tab P11 Pro выпустили в Индии офи...
Lenovo Tab P11 Pro выпустили в Индии офиLenovo Tab P11 Pro 2020 года наконец-то запущен в Индии. Этот планшет, ориентированный как на производите...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частот...
Монитор BenQ Mobiuz EX3415R имеет частотНа сайте BenQ появилась и почти сразу же была удалена информация об ультраширокоформатном геймерском мони...
Ноутбуки-трансформеры Samsung Galaxy Boo...
Ноутбуки-трансформеры Samsung Galaxy BooПрофильные издания Android Authority и The Verge поделились информацией о ноутбуках Samsung Galaxy Book P...
Samsung Galaxy M01 и Galaxy A41 получили...
Samsung Galaxy M01 и Galaxy A41 получилиКомпания Samsung выпустила обновление Android 11 на основе One UI Core 3.1 для смартфона Galaxy M01 и Gal...
Samsung Galaxy A22 5G готовится к релизу...
Samsung Galaxy A22 5G готовится к релизуПриближается выход смартфона Samsung Galaxy A22 — некоторое время назад инсайдеры сообщили, что он будет ...
iiyama представила монитор серии G-Maste...
iiyama представила монитор серии G-Masteiiyama G-Master GB2770QSU - это 8-битный монитор с IPS-панелью. ...
Стартовали продажи сушильной машины Cand...
Стартовали продажи сушильной машины CandПодразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявила о старте прод...
Серия смартфонов Realme 8 появятся в Тай...
Серия смартфонов Realme 8 появятся в ТайСерия смартфонов Realme 8 прибыла в Тайланд. ...
Представлен ноутбук-трансформер LG Gram ...
Представлен ноутбук-трансформер LG Gram Компания LG Electronics пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров моделью Gram 360, с экранами диагон...
Наушники Samsung Galaxy Buds + получили ...
Наушники Samsung Galaxy Buds + получили Компания Samsung выпустила обновление программного обеспечения для наушников Samsung Galaxy Buds +. Верси...
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караокеОбзор BBK BTA8001. Портативная колонка с караоке
Обзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-40. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor