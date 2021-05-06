Защищенный смартфон Ulefone Armor 8 Pro продают за $170

В конце апреля компания Ulefone выпустила защищенный смартфон Armor 8 Pro, который был оценен в 250 долларов. Сейчас аппарат доступен на Aliexpress по гораздо более выгодной цене в 170 долларов. Напомним, что новинка может похвастаться защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, защитой от падений и ударов по армейскому стандарту MIL-STD-810G, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P60, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, 6,1-дюймовым дисплеем с врезанной селфи-камерой, аккумулятором ёмкостью 5580 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 Мп, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 11.