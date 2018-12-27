Защищенный смартфон Ulefone Armor X2 получил модуль NFC

Компания Ulefone открыла прием предзаказов на новый защищенный смартфон Ulefone Armor X2, который может похвастаться защитой по степени IP68. Данный стандарт подразумевает работу под проливным дождем и погружение под воду на несколько часов.

Новинку оснастили 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, процессором MediaTek MT6580, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 5 Мп, фронтальную 8 Мп камеру, сканером отпечатков пальцев на боковой панели, модулем для NFC для беспроводных платежей, аккумулятором на 5000 мАч, а также предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Его цена по предзаказу составляет 100 долларов.