Защищенный смартфон Ulefone Armor X6 Pro оценен в 120 долларов

Ulefone выпустила очередной защищенный смартфон. Новая модель получила название Ulefone Armor X6 Pro.

Отличительной особенностью смартфона является степень защиты по стандарту IP69K и MIL-STD-810G. Устройство не пропускает пыль, а также выдерживает погружение в вводу на глубину до 1,5 м в течении 30 минут. Новинка соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G.

Ulefone Armor X6 Pro оснащен мобильной платформой MediaTek Helio A22 со встроенным модемом LTE. Дисплей 5-дюймов с IPS-экраном, разрешение которого 1280 x 720 пикселей. Модель имеет 4 ГБ оперативной и встроенной 32 ГБ флэш-памяти. Реализована поддержка GPS, есть FM-приемник, NFC, стандартный разъем для наушников, Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Что касается камеры, смартфон получил основную камеру с 13-МП сенсором Sony IMX214, фронтальная камера представлена 5 МП датчиком. Работает Armor X6 Pro под управлением операционной системы Android 12.

Цена Ulefone Armor X6 Pro составляет 120 долларов.