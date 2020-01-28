Защищенный смартфон Ulefone Armor X6 доступен к покупке

Сегодня в официальную продажу по цене $100 вышел неубиваемый смартфон Ulefone Armor X6. Данный гаджет характеризуется 5-дюймовым HD-экраном, чипсетом MT6580, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч ( до 430 часов работы в режиме ожидания), основной камерой на 8 и селфи-камерой 5 Мп, разблокировкой по лицу, режимом подводной съемки, 3G и OC Android 9.0 Pie. Что на счет его защищенности, то тут военный стандарт MIL-STD-810G, а также степень защиты IP69K. То есть, смартфон может функционировать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды; он не боится падений и царапин.