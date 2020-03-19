На защищенный смартфон Ulefone Armor X7 уже можно оформить предзаказ за $80

Сегодня на рынке стартовали приемы предварительных заказов на защищенный смартфон Ulefone Armor X7, ставший первым в мире неубиваемым смартфоном, который из коробки работает под управлением операционной системы Android 10. До 27 марта новинку можно приобрести за $80, а до 6 апреля уже за $90. Обычный ценник на смартфон составляет $130. Гаджет получил четырехъядерную однокристальную систему MedaiTek, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, основную камеру на 13 Мп, селфи-камеру на 5 Мп, батарею на 4000 мАч, модуль бесконтактных платажей NFC с поддержкой Google Pay, а также настраиваемую физическую клавишу. Кроме этого, смартфон поддерживает разблокировку по лицу и идентификацию по отпечатку пальца. Что до защищенности, то Ulefone Armor X7 соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а также степени защиты IP69K (может работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды).