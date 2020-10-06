Защищенный смартфон Ulefone Armor X8 оценен в $160

Известная своими защищенными смартфонами компания Ulefone представила новую модель Ulefone Armor X8, которая получила сочетание неплохих характеристик и доступной цены. Новинка характеризуется платформой MediaTek Helio A25, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5080 мАч, модулем NFC для бесконтактной оплаты, защитой по требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G и степени IP69K, а также сканером отпечатков пальцев на задней панели. Цена смартфона составляет 160 долларов.

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