Защищенный смартфон Zeeker P10 получил 108-Мп камеру

Сетевые источники сообщили о выходе защищенного смартфона Zeeker P10, который оценен в 360 долларов. Новинку оснастили тыльной квадрокамерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 8-Мп сверхширокоугольным модулем, 8-Мп камерой ночного видения и 2-Мп датчиком для замера глубины, защитой по стандарту MIL-STD-810G, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, восьмиядерной платформой MediaTek G85, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной на 15 Вт, а также 6,49-дюймовым экраном с разрешением Full HD+.

Комментарии и отзывы Zeeker P10
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