Защищенный смартфон без Google с платформой GrapheneOS может вскоре появиться на рынке

Пользовательские прошивки в настоящее время не так популярны, как в былые времена, но все же есть несколько причин, по которым вы можете использовать их на своем телефоне. Одним из них является безопасность, и некоторые прошивки создаются с учетом безопасной работы в качестве фокуса дизайна, удваивая то, что ваш телефон уже предлагает, с дополнительными исправлениями и функциями — и без влияния Google, потенциально ставящего под угрозу конфиденциальность. Если вам когда-либо было любопытно попробовать один из них, но вас немного пугала мысль о перепрограммировании вашего телефона, вам повезло: GrapheneOS, один из этих проектов, ориентированных на безопасность, будет сотрудничать с производителем устройств для запуска смартфона с собственным программным обеспечением.

Разработчики проекта сделали объявление на выходных, и хотя они пока не уточняют о каком OEM-производителе они думают, их разговор о качестве на уровне Pixel, безусловно интригует. Когда Graphene была известна как CopperheadOS, она продавала телефоны Pixel с предустановленным программным обеспечением. Тем не менее, усилия GrapheneOS по выпуску нового телефона с собственным программным обеспечением представляют собой новую смелую главу. Этот телефон не будет поставляться с сервисами Google, так как это одна из выдающихся функций GrapheneOS, а если и будет, то они будут иметь минимальную емкость.