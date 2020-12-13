Защищенный телефон DOOGEE S59 Pro с аккумулятором 10050 мАч

Китайская компания по производству смартфонов DOOGEE , которая специализируется на производстве доступных защищенных смартфонов, объявила о запуске своей последней модели - S59 Pro. Международная презентация смартфона состоится 15 декабря в 11:00 по пекинскому времени. Конференция будет транслироваться в прямом эфире на YouTube.

DOOGEE S59 Pro оснащен 5,71-дюймовым дисплеем HD + и работает под управлением Android 10. Устройство оснащено восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22 с тактовой частотой 2,0 ГГц. На задней панели прочного телефона будет установлена ​​камера с четырьмя камерами. Камера включает в себя 16-мегапиксельный основной объектив Samsung с искусственным интеллектом, 8-мегапиксельный широкоугольный объектив, 8-мегапиксельный макрообъектив и 1-мегапиксельный датчик глубины.

Питается новинка от гигантского аккумулятора ёмкостью 10050 мАч. Среди других подтвержденных функций, это наличие NFC модуля и Google Pay Protect. Телефон также имеет 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка получила водонепроницаемость и пыленепроницаемость стандарта IP68 и IP69K.

Смартфон получил три варианта расцветки корпуса: черный, зеленый и оранжевый. Смартфон Doogee S59 Pro будет продаваться по всему миру по цене 199,99 долларов.