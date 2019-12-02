Защищенный телефон Nokia 800 Tough вышел в России

Сегодня российский рынок пополнился защищенным кнопочным телефоном Nokia 800 Tough, который был анонсирован несколькими месяцами ранее на выставке в Берлине. Аппарат представлен в двух цветах: серый и черный. Обойдется он в 7990 рублей.

Телефон характеризуется 2,4- дюймовым несенсорным экраном, 2 Мп камерой, FM-радио, фонариком на 198 люмен, однокристальной системой Qualcomm 205, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, батареей на 2100 мАч, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS/AGPS и ГЛОНАСС.