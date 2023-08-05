Защищенный телефон Philips Xenium E2317 оценен в 5 тысяч рублей

В России стартовали продажи телефона Philips Xenium E2317, главной особенностью которого можно назвать защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Новинка характеризуется цветным 2,4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320:240 пикселей, аккумулятором ёмкостью 2500 мАч, временем автономной работы до 900 часов в режиме ожидания и до 37 часов телефонного разговора, двумя слотами для SIM-карт, поддержкой сотовых сетей 2G, поддержкой Bluetooth v2.1, слотом для карты памяти microSD, 3,5-дюймовым гнездом для наушников, USB-разъемом, MP3-плеером, FM-тюнером, 0,3-Мп камерой и вспышкой-фонариком.