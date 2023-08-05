Защищенный телефон Philips Xenium E2317 оценен в 5 тысяч рублей

В России стартовали продажи телефона Philips Xenium E2317, главной особенностью которого можно назвать защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP67. Новинка характеризуется цветным 2,4-дюймовым TFT-экраном с разрешением 320:240 пикселей, аккумулятором ёмкостью 2500 мАч, временем автономной работы до 900 часов в режиме ожидания и до 37 часов телефонного разговора, двумя слотами для SIM-карт, поддержкой сотовых сетей 2G, поддержкой Bluetooth v2.1, слотом для карты памяти microSD, 3,5-дюймовым гнездом для наушников, USB-разъемом, MP3-плеером, FM-тюнером, 0,3-Мп камерой и вспышкой-фонариком.

Представлен недорогой смартфон Honor Play 40…
Компания Honor пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Play 40, которая оценена в Китае в 190 …
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-…
В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, подд…
Недорогие смартфоны можно купить на Озон…
При покупке смартфона онлайн на сайте ozon.ru есть возможность выбрать подходящий вариант из множества…
Недорогой Vivo Y27 получил 44-Вт зарядку …
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y27, которая оценена в Индии и Малайзии …
Infinix GT 10 Pro получит 260-Вт зарядку и АКБ на 7000 мАч…
Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о смартфоне Infinix GT 10 Pro, официальный релиз которо…
Официально: Xiaomi MIX Fold 3 представят в августе …
Компания Xiaomi объявила, что уже в следующем месяце будет представлено новое поколение флагманского скла…
Red Magic 8S Pro возглавил рейтинг AnTuTu…
Команда бенчмарка Antutu опубликовала свежий рейтинг десяти самых производительных Android-смартфонов на …
Poco F5 Pro получил продвинутый экран …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco F5 Pro, которая, в числе прочего, получила …
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFCОбзор vivo V25 Pro. Смартфон с 64 Мп камерой, оптической стабилизацией и NFC
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублейОбзор TECNO CAMON 19 Pro. Лучший выбор смартфона до 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor