Защищенном смартфоне под названием Aermoo M2

Компания Aermoo Mobile выпустит в первой половине 2018 года защищенный смартфон для любителей фотосъемок. Смартфон Aermoo M2 изготовлен в защищенном корпусе (степень защиты IP69) и может выдержать погружение на 2-метровую глубину в течение часа, а также способен работать в условиях высокотемпературной мойки под воздействием высокого давления воды. Основная сдвоенная камера PureView Carl Zeiss оснащена датчиками изображения на 16 и 13 Мп, фронтальная камера – на 16 и 8 Мп.О стоимости смартфона пока не известно.