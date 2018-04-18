Защищённый смартфон Oukitel WP5000 получил ёмкий аккумулятор на 5 200 мАч

Стартовали продажи защищённого смартфона Oukitel WP5000. Гаджет получил 5,7-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9 и оснащён процессором MediaTek Helio P25 в паре с 6 ГБ оперативной памятью. В качестве основной камеры аппарат использует 16-мегапиксельный модуль от Samsung с фазовым автофокусом. Спереди установлена 8-мегапиксельная камера с системой распознавания лица. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68. Емкость аккумулятора составляет 5 200 мА.ч, которого хватит на 2-3 дня автономной работы. Представлен смартфон в трёх цветах: чёрный, чёрный с оранжевым и чёрный с зелёным.