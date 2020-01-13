Защитный смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro поступит в продажу в России

2020-01-13, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Samsung Galaxy XCover Pro; [92]
Неубиваемый Samsung Galaxy XCover Pro, который был анонсирован в Финляндии по предполагаемой цене в $400, будет продаваться в России. Напомним, что защищенный смартфон обзавелся степенью защиты MIL-STD-810G и узноваемому IP68. То есть, гаджет не боится ни воды, ни пыли, ни ударов или каких-либо падений.

Также аппарат оснастился 6,3-дюймовым экраном( 2400:1080 точек) со врезанной 13 Мп селфи-камерой, двойной основной камерой на 25 и 8 Мп, чипсетом Exynos 9611, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти, батареей на 4050 мАч, оболочкой UI на базе Android 9.0 Pie. Масса смартфона 200 г, а толщина 10 мм.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy XCover Pro
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