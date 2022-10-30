Защитное стекло для Samsung Galaxy S23 показали на фото

Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился фотографиями защитных стекол для флагманских смартфонов Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, которые еще не были представлены официально. Отметим действительно тонкие рамки, но, разумеется, о толщине настоящих рамок вокруг дисплея стоит судить лишь после выхода смартфонов. Предполагается, что презентация новинок состоится в начале 2023 года.

По предварительным данным, смартфоны Galaxy S23 оснастят топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, экранами Samsung AMOLED последнего поколения E6, а Galaxy S23 Ultra сможет похвастаться 200-Мп главным модулем тыльной камеры.
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