Забивка представил в Москве смартфон с ИИ VIVO V9

В Москве, в БК «МИР» прошла российская презентация смартфона VIVO V9. Представил новинку лично волчонок Забивака, что не удивительно, ведь компания является официальным спонсором Чемпионата мира FIFA и не стесняется этим гордится. Но вернемся к телефону: в нем реализовано сразу несколько последних трендов: безрамочный экран с «монобровью», двойная тыловая камера и многопиксельная фронтальная, а также искусственный интеллект.

Хотя корпус выглядит металлическим, на самом деле это искусная имитация, и он пластиковый. Внешностью он сильно напоминает iPhone X, за исключением датчика отпечатков вместо популярного логотипа. Скругленные грани уменьшают и без того маленькую толщину смартфона (7,9 мм). Держать в руке его очень удобно. Будет продаваться в двух расцветках: золотом и перламутрово-черном.

90% фронтальной панели занимает 6,3-дюймовый экран (при этом корпус, как у 5,5-дюмового обычного смартфона), и если в большинстве безрамочных смартфонов соотношение сторон 2к1, то тут аж 19к8, а разрешение 1080x2280 пикселей.

Оригинальность — это, конечно, хорошо, но наверняка не все игрушки правильно будут работать с таким соотношением. Стекло скруглено, а толщина боковых рамок всего 1,75 мм. Разговорный динамик и фронтальная камера размещены в «челке» сверху. Кстати, последнюю можно скрыть программно.

Основных камер тут две: на 16 Мп и 5 Мп, расположенные вертикально на выступе из корпуса. Эх, опять затрутся, если без чехла носить, наверное, поэтому VIVO и положила в коробку силиконовый «бампер». Вторая камера используется для создания эффекта боке. Странный это все-таки тренд. Фронталка же порадует всех любителей делать селфи: 24 Мп это уже не шутки.

В камерах используется ИИ. Функция AI Face Beauty определяет возраст, пол, цвет и фактуру кожи человека, и окружающее освещение, а затем осуществляет настройку и применяет алгоритм для получения наиболее правильных снимков. По мере использования, камера обучается и умнеет. Функция AI Selfie Lighting позволяет получать художественные фотографии без специального оборудования. Реализованный в смартфоне алгоритм преобразует очертания человеческого лица из двумерного изображения в трехмерную модель, чтобы достоверно передать световые акценты.

Еще одна «фишка» AI Attention Sensing, которая позволяет определять, когда вы смотрите на экран смартфона, и автоматически снижает громкость входящих звонков, уведомлений о новых сообщениях и другие оповещения, чтобы не доставлять лишних неудобств. За оптимальный расход заряда батареи отвечает функция AI Smart Engine, которая выполняет перераспределение вычислительных ресурсов и хранилища данных.

Запоминая привычки, она учится предугадывать последующие действия и на 20 % быстрее запускает любимые приложения. Кстати, батарейка на 3260 мАч рекордов не бьет, но будем надеяться, что ИИ поможет «прожить» смартфону хотя бы сутки. Ну и куда же без стикиров дополненной реальности, ведь ушки и мордочки забавных животных так нравятся всем девушкам.

Обновился у VIVO V9 b игровой режим, который позволяет сфокусироваться на игре, блокируя все сообщения, звонки и уведомления. Можно задать режим отображения звонков только от определенных собеседников, а отвечать на важные сообщения теперь можно, не выходя из игры.

Работает смартфон на Android 8.1, имеет на борту восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, с возможностью расширения за счет microSD. Имеется аудио-разъем, а вот вместо USB Type-C, зарядка происходит через устаревающий microUSB. Так же китайские производители упорно не хотят ставить в свои телефоны модуль NFC, хотя значение его с каждым годом только возрастает: уж во всяком случае он кажется более перспективным, чем эффект боке на мобильном фото.

Продажи телефона стартовали 14 апреля по цене 23 990, а для самых удачливых предусмотрен подарок в виде клевого фитнес-трекера, главное успеть, пока не кончились.