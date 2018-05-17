Задняя панель Nokia 3 (2018) засветилась на фото

Сетевые источники опубликовали живое фото, на котором, как утверждается, изображена задняя панель бюджетного смартфона Nokia 3 (2018). Надо заметить, что дизайн пластикового корпуса очень схож со смартфонами Lumia. Дизайн модуля камеры выполнен в вертикальном стиле, свойственном последним смартфонам Nokia. Судя по вырезу, под камерой будет расположен сканер отпечатков пальцев. Nokia 3 первого поколения дактилоскопического сенсора не имел. Последнее, на что обращает внимание снимок, это логотип Android One. Это значит, что аппарат войдет в соответствующую программу Google.