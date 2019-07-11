Загадочная новинка от компании Samsung Galaxy M60

Представленная на видео модель похожа на Galaxy M40, но отличается компоновкой модуля камеры: LED-вспышка расположена между её датчиками. Сканер отпечатков пальцев устройства интегрирован в заднюю панель. Прочие спецификации аппарата инсайдер не сообщил, ограничившись демонстрацией его интерфейса и работы в режиме воспроизведения видео.Краткий обзор будущей новинки автор YouTube-канала Angry Agrawalji снабдил минимальными комментариями. По данным источника, Galaxy M60 получит каплевидный вырез в экране для фронталки и двойную тыльную камеру с основным сенсором Sony IMX 586 на 48 Мп и вспомогательным с разрешением 16 мегапикселей.О стоимости новинки пока неизвестно.