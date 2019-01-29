Загадочный смартфон BlackBerry Adula

В приложении безопасности DTEK появился новый смартфон BlackBerry, под кодовым названием «Adula» и номером модели BBI100. Помимо номера модели и кодового названия, пока нет особой информации об этом устройстве. Несколько компаний выпускают телефоны под брендом BlackBerry, в том числе TCL, Optiemus и BB Merah Putih. Таким образом, это новое устройство, которое было обнаружено CrackBerry, может быть изготовлено и продано любым из них. Член форума CrackBerry заявил, что этим устройством может быть Aurora 2, давно известный по слухам смартфон Blackberry. BlackBerry Adula, вероятнее всего станет первым смартфоном, выпущенным компанией за несколько месяцев, так как с момента выпуска Key 2 LE, не было выпущено ни одного телефона BlackBerry. Key 2 LE является более дешевой версией BlackBerry Key 2 и имеет 4,5-дюймовый экран с разрешением 1620 x 1080 пикселей и работает на базе Snapdragon 636 SoC.